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日提出分階段恢復經濟活動指引

2020-05-27 列印
　　日本政府配合全國解除緊急事態宣言，修改針對新冠肺炎疫情的基本應對方針，提出分階段恢復社會經濟活動指引。有關全國持續避免的旅遊、舉辦大規模活動、利用曾發生集體感染的設施等，將約每三周確認感染情況，並推進放寬限制，以徹底做好防止感染措施為前提，力爭八月一日左右全面恢復經濟活動。

　　政府要求匯集全國遊客的節日活動截至七月底暫不舉行，在充份保持社交距離的基礎上，八月一日以後恢復舉行。大規模職業體育賽事從六月十九日起允許以無觀眾形式舉行，要求分階段增加入場者人數。但仍留有限制，八月以後的觀眾數也需要控制在可容納人數的一半以下。

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