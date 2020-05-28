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業主逼失業租客 以「性交抵租金」

2020-05-28 列印
　　近年在歐美一直時有發生「以性抵租」的個案，而在新冠肺炎疫情當下，底層租戶更被「趁火打劫」，調查指業主對房客的性騷擾增一成三。

　　據路透社報道引述美國公平住房聯盟（NFHA）等機構調查，發現疫情期間，業主對房客的性騷擾增加了一成三。而英國的住房慈善機構（Shelter England）也發現，過去五年來，英國約二十五萬名婦女，被要求提供性服務代替租金。因疫情行居家隔離及經濟受挫，「以性抵租」的情況可能會增加。

　　一名因疫情失業的單親媽媽表示「別無選擇，我不希望帶著孩子，流離失所」。

　　法律專家指，「以性抵租」處於法律上的灰色地帶，因性換取房租，可能反而會讓受害者面臨賣淫的指控。



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