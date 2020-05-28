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鸚鵡還原主人遺言成呈堂證據助破案

2020-05-28 列印
　　阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）有一宗用寵物鸚鵡的「證詞」為法庭證據的個案。綜合外媒報道，被人發現全裸陳屍家中，警方到場時，鸚鵡不斷說着「不要！拜託，讓我走」，故推斷為女子的遺言，遂作為呈堂證據，而兩名疑犯將涉嫌殺人等罪接受審判。

　　報道指，四十六歲托萊多（Elizabeth Toledo）一八年十二月遭性侵殺害，全裸陳屍家中，且身上有多處瘀青及齒痕。經調查發現，嫌犯是與死者住一棟公寓的五十一歲的羅隆（Miguel Rolon）與六十二歲的阿爾瓦雷斯（Jorge Alvarez），並發現死者身上的齒痕確實為羅隆所致。 而屍檢報告指，死者遭性侵和毆打最後勒斃。

　　附近鄰居透露，嫌犯逃走時，曾聽到鸚鵡大叫「你為甚麼要打我」等字句，故警方認為這是死者的遺言。



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