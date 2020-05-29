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波音在美裁逾萬人 737 Max復產救亡

2020-05-29 列印
■波音在美國境內裁員一萬二千人。美聯社
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　　接二連三到受到負面因素打擊、業務陷入困境的美國最大飛機製造商波音公司周三宣佈，會在美國境內裁員一萬二千人以減省成本。另公司宣佈，在美國華盛頓州的Renton工廠已經恢復737 Max飛機的生產，並將在二○二○年逐步加大生產力度。

　　早於今年四月全球有十六萬員工的波音公司，已宣佈計劃在二○二○年底之時，裁員百分之十，「波音737 MAX」客機因先後發生兩宗空難而全球停飛及停產，加上新冠肺炎疫症蔓延，對公司構成雙重打擊。行政總裁卡爾霍恩表示：「疫症大流行重創整個民航業，意味着在未來五年內，我們的客戶所需要的商用客機和服務將會大幅減少，也意味着我們的生產線和辦公室所需要的人手也會減少……我希望實際情況是相反。」

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