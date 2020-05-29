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﻿透明口罩 方便聽障者

2020-05-29 列印
        新冠疫情大流行下，全球多國呼籲民眾外出時要戴口罩。但大家有沒有想過對聽障及聾啞人士而言，口罩令他們無法「讀唇」辨字。不過近來不少組織推廣透明口罩，方便聾啞人士溝通。最近就有一意大利企業生產一種中間透明的口罩，方便聾啞人士。

　　報道指，該意企在新冠期間大量生產一種中間透明的口罩，這種口罩原本用於方便聾啞人士的交流，如今愈來愈多人選擇戴這種口罩，因為這款口罩可以看見彼此的微笑等表情，更方便交流，口罩成本約七美元一個。

　　據悉，英國、美國、法國、印尼等各地亦有人拍片，分享設計樣辦教人自製透明口罩。根據設計裁剪布料，於中間的洞加上透明膠片，將口罩縫合並配上掛繩。
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