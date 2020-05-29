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日樂園防疫指引 坐過山車勿尖叫

2020-05-29 列印
　　日本日前全面解除「緊急事態宣言」，但有日本遊樂園業者為強調防疫重要性，呼籲民眾玩過山車時不要尖叫，同時要鬼屋的「鬼」與民眾保持社交距離，亦不許民眾跟超級英雄擊掌。

　　據遊樂園業者發佈的聯合防疫準則建議，民眾將被要求隨時戴上口罩，並避免在過山車或其他遊樂設施上大叫；在鬼屋躲藏的「鬼」也必須跟入內探險的民眾保持安全距離，此例亦包括動物吉祥物和超級英雄。此外準則還建議，虛擬實境設施不能開放；攤販也被要求暫停試玩及試吃。

　　遊樂園業者坦言，相關準則不會將感染數降至零，但可以減少感染風險。業者亦承諾會持續研究降低病毒傳播風險的方法。

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