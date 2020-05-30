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「藍色衝擊波」飛越東京 向醫護表達敬意

2020-05-30 列印
　　新冠疫情停不了，各地都有為醫護用飛機打氣的活動。根據日媒報道，昨日日本航空自衞隊特技飛行隊「藍色衝擊波」的六架飛機在東京中心地區飛行，以向持續抗擊新型冠狀病毒疫情的醫生和護士，表達敬意。

　　飛機在東京中心地區呈「8」字飛行兩圈，路線更包括收治新冠感染者的醫院上空。活動吸引得市民和醫護紛紛仰頭觀看，新宿區的大樓和公寓頂上有居民向飛機揮手，而醫護表現愉快，有人更舉手機拍攝飛機。

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