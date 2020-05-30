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全球最長壽男性離世 終年112歲

2020-05-30 列印
　　英國漢普郡的全球最長壽男人瑞韋頓（Bob Weighton）周四因癌病與世長辭，終年一百一十二歲。韋頓今年二月剛剛獲得「世界最年長男性」的稱號，接替當時離世的一百一十二歲日本男人瑞渡邊智哲。韋頓早前由於英國疫情影響，他的慶生會要取消。韋頓曾表示自己沒有長壽的秘訣，也沒刻意要活得這麼老。

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