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特朗普：若出現搶劫即射擊 美多地騷亂明州進緊急狀態

2020-05-30 列印
■有人到案發附近的警局縱火，建築物火光熊熊，不斷冒煙。網上圖片
■州長沃爾茲宣佈部份地區進入緊急狀態，並召來國民警衞軍協助警方維持秩序。網上圖片
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　　美國明尼蘇達州日前有白人警員涉嫌使用過度武力導致黑人弗洛伊德死亡事件，觸發多地的暴力示威持續，州長沃爾茲宣佈部份地區進入緊急狀態，並出動國民警衛軍維持秩序，示威更蔓延至其他城市。美國總統特朗普就指，若出現搶劫就會射擊。

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