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美103歲勁揪嫲嫲 戰勝新冠喝啤酒慶祝

2020-05-30 列印
　　美國新冠肺炎死亡人數已超十萬，許多人離世讓人難過，但也有一些康復者的事跡激勵着人們。近日，美國一位一百零三歲老太太成功戰勝新冠病毒，並在康復的第一時間喝冰凍啤酒慶祝。

　　據《今日美國》報道，現年一百零三歲的Jennie Stejna（圖）三周前發現確診新冠肺炎，當時，她是馬薩諸塞州的療養院中第一位被發現的確診者，原本家人都認為她離最後時光應該不遠了，沒想到，事情卻迎來轉機。院方近日表示，這位一百零三歲高齡的婆婆成功戰勝新冠肺炎。工作人員給了她一瓶冰凍啤酒給她慶祝，婆婆平時喜歡喝啤酒，她喝了一口之後，即道：「好喝」。

　　家人除了對醫護人員表示感謝外，也振奮說道「我們這位頑強的嫲嫲，正式擊敗新冠病毒！」



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