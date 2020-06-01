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比利時王子染新冠 曾參加西班牙派對

2020-06-01 列印
■比利時皇室證實，比利時王子祖謙對新冠肺炎病毒呈陽性反應。美聯社
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　　再有名人感染新冠病毒。比利時皇室證實，比利時王子祖謙（Prince Joachim）在西班牙實施封城及限聚令期間參加一個派對，其後對新冠肺炎病毒呈陽性反應。

　　現年二十八歲的祖謙是比利時國王菲利普的外甥。皇室發出公告，證實祖謙於五月二十六日從比利時前往西班牙參加一個實習項目。兩天後，他在西班牙南部城市科爾多瓦參加一個派對。之後，他接受檢測，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應。據西班牙傳媒報道，總共有二十七人參加那個派對。所有參加者都要接受隔離觀察。科爾多瓦市政府頒佈的抗疫限制措施，禁止任何超過十五人的活動和聚集。因此，這種規模的派對可能已違反了法例。西班牙警方介入調查，若證實有人違規，違例者一經定罪會被判罰款一萬歐羅（約八萬四千多港元）。西班牙政府發言人表示憤怒，指出當國民為疫症死者哀悼之際，仍然有人搞這種派對。



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