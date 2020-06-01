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特朗普透露G7會議 或押後至九月舉行

2020-06-01 列印
　　美國總統特朗普透露，他打算押後原定於六月底舉行的七大工業國集團（G7）高峰會議，希望在可能的情況下改在九月才舉行，也希望到時會邀請更多國家的領袖，包括俄羅斯總統普京、澳洲總理莫里森、南韓總統文在寅、印度總理莫迪等出席，但他沒有提到中國國家主席習近平。

　　特朗普周六前往佛羅里達州觀看SpaceX載人火箭發射升空後，乘搭「空軍一號」專機返回華盛頓途中對隨行記者說，他認為G7集團已經脫節，不能適當地代表這個世界所發生的事，因此下次峰會於今年秋季舉行時，他希望更多國家加入。

　　特朗普表示，他仍未定出開會的確實日期，可能會是九月、即聯合國大會在紐約召開周年會議的時候，但也有可能是十一月美國舉行完大選之後。白宮發言人透露，特朗普希望更多國家加入會議，討論中國的問題。

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