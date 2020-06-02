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中印邊境衝突 兩國將協商解決

2020-06-02 列印
　　中印邊境的情況持續升溫，繼早前傳出有中國解放軍打傷七十二名印度士兵後，周日社交媒體推特上流傳一段懷疑有解放軍被打傷在地的短片。印度的防長辛格指，在中印邊境衝突中印方不會讓自己的尊嚴受到傷害；昨日中國外交部指，目前中印邊境地區的局勢總體穩定及可控。兩國均表示，將通過談判協商解決問題。

　　印媒報道，印度防長辛格表示，印方不會讓自己在中印邊境衝突中「尊嚴受損」。又指印方一向奉行與鄰國保持良好關係的政策，目前正努力確保緊張局勢不會升級，及通過協商解決問題。

　　中國外交部發言人趙立堅回應，目前中印邊境地區的局勢總體是穩定的、可控的，中印關於邊界問題的外交、軍事溝通渠道是暢通的。他又指出，中方在邊界問題上一直認真落實兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國簽署的有關協定，致力於維護國家領土主權安全，維護中印邊境地區的和平與穩定。他強調，相信雙方通過談判協商，可以妥善解決兩國間的問題。

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