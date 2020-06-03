揚言出兵：我是你們法治總統 ﻿140市騷亂﻿﻿特朗普訪教堂做騷﻿

美國示威持續並蔓延至一百四十多個市，同時警民關係惡化，密蘇里州及拉斯維加斯再有警員中槍受傷報告；路易斯維爾市有人在示威清場期間被擊中身亡，警務處長康拉德（Steve Conrad）被撤換。而美國總統特朗普周一向全國人民發表講話，自稱為「你們的法治總統」，揚言如果在全國各地發生的廣泛暴力事件還不平息的話，他便會下令出兵介入。



密蘇里州及拉斯維加斯再有警員中槍受傷，最少有五名警員中槍。據報，密蘇里州聖路易斯市警察局長海登（John Hayden）指，當地有兩名警員腿部中彈，其中一人腳部中彈，另一人則是手臂中彈。目前四名警員全部已送院，並無生命危險；拉斯維加斯亦有一名警員於示威尾聲期間中槍。



「未經許可」到訪 主教震怒



在周一示威中，肯塔基州路易斯維爾市發生一宗有人在示威清場期間被擊中身亡事件。據警方表示當時有針對警察的槍擊，警員開槍反擊，然後一名示威者中槍死亡。據悉，死者為一名黑人餐廳老闆麥卡蒂（David McAtee）。事件觸發民眾不滿，涉事警員未有佩戴隨身攝錄機，涉違反相關守則，當地警務處長康拉德更因而撤換。而代理警務處長施羅德保證，警員若不善用攝錄機，將遭到紀律處分。



美國總統特朗普周一終於在示威開始後首度向人民發表公開講話，但惹眾怒。講話中他自稱為「你們的法治總統」，又揚言如果在全國各地發生的廣泛暴力事件還不平息的話，他便會下令出兵介入。而他講話時，防暴警察更於拉斐特公園內向一批和平示威者，施放催淚彈及發射橡膠子彈，以開路讓他步行附近的教堂門外，高舉聖經拍照。據CNN報道指，聖公會華盛頓教區主教對於特朗普的的「未經許可」到訪，感到憤怒。指特朗普只是以此為背景來傳達與基督教教義及我們所從事的一切背道而馳的訊息。



