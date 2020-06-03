驗屍證弗洛伊德窒息亡 弟籲冷靜投票發揮力量

美國黑人男子弗洛伊德被白人警員用膝蓋壓死的事件有新發展。他的家人委託的獨立驗屍報告，指弗洛伊德是因為頸部和背部受壓導致窒息致死，與日前官方法醫報告大有出入。同日，弗洛伊德的弟弟呼籲公眾保持冷靜及和平，要在投票站內發揮力量。



弗洛伊德的家人委託兩名醫生進行驗屍。其中一名醫生是曾經做過紐約市首席法醫官的巴登。他說：「我的意見是，（弗洛伊德的）死因是頸部受到擠壓阻礙血液和氧氣輸送到腦部、還有背部受到擠壓令他無法呼吸，導致窒息。」



縣級法醫官日前公佈的初步官方驗屍報告，則指無證據證明弗洛伊德是因為創傷性窒息或被扼住致死。更有消息指弗洛伊德吸毒、本身健康已有問題，再加上事發時的各種因素，引致他心臟病發致死。



