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美國女記直播「中」催淚彈火花

2020-06-03 列印
　　美國示威期間再發生一宗記者被催淚彈的花火擦中的事件。據MSNBC的直播片段可見，女記者喬靈·肯特（Jo Ling Kent）在市國會山附近棒球場上進行直播時，有警方向示威者密集的地區推進，並使用催淚彈。肯特被催淚彈火花擊中，她與攝影記者被逼離開原地。

　　據了解，當時肯特正就警方向示威者推進一事進行直播，她戴著防毒面具，並描述了棒球場上正在展現的混亂場面。當肯特表示：「現在有警察向我們及抗議者推進。」剛說完，一聲爆炸聲從她身上炸開幾英寸，一朵橘光的花火似乎在她的手臂前爆開。然後，現場的警察不斷發射催淚彈，肯特和攝影記者開始奔跑。

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