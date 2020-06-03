美國女記直播「中」催淚彈火花

本港近期疫情的發展，引證了傳染病學專家的看法，新冠病毒暫時不會消失，將持續對人類構成威脅，人們只能與它相適應，一邊做好防疫抗疫，一邊爭取生活回復正常。對本港而言，其中一項非常逼切的措施，是在持續控疫下，恢復與大灣區無疫城市的人流交往，如要互相不隔離，政府必須加快推出「健康碼」，不能龜步辦事。 葵涌物流倉和沙田瀝源邨群組染疫人數增至九個，等同小型社區疫情重現，食衞局局長陳肇始以「新常態」來形容疫情發展，換言之，在未研發出有效的疫苖之前，病毒仍揮之不去。令港人稍為安心的是，本港整體抗疫防疫表現良好，唯一要改善的，是目前日均檢測數字偏低，未能有效截斷社區的隱形傳播鏈，政府要加把勁...

2020-06-03