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遊客戴口罩「打卡」 日皇宮東御苑重開

2020-06-03 列印
　　日本隨疫情放緩，多項活動都開始恢復。繼復工復課及多地景點有限度重開後，日本皇宮東御苑（圖）、三之丸尚藏館及皇宮公眾參觀，也於昨日恢復開放。

  為了防止新冠疫情蔓延，自三月二十八日起停止開放的東御苑，昨日重開，更可見有遊客戴著口罩拍照，亦有人欣賞最佳觀賞期的菖蒲。

  根據宮內廳籲，民眾盡可能減少隨身物品，並避免在苑內聚集與密切接觸。據報，如人群擁擠，將限制入內。

  二月二十九日起閉館的三之丸尚藏館，亦重新開放，及開始舉辦臨時企劃展。而自三月起暫停的皇宮公眾參觀，也於昨日恢復。不過據報，昨日上午暫時未見有人入場參觀。

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