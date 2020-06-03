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韓國瑜申停執行罷免投票 二審駁回

2020-06-03 列印
■韓國瑜在fb上，向民眾要求不要參與罷韓投票。網上圖片
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　　罷韓投票於本周六舉行，高雄巿長韓國瑜再申請停止執行並作出提告，昨日二審駁回。根據台灣中央通訊社報道引述最高行政法院發佈指，認定原處分停止執行，對於高雄市選區選舉人行使參政權的公益所造成重大不利影響，大於不停止執行對韓國瑜所造成的損害。依照行政訴訟法第116條第3項但書規定，韓國瑜聲請停止原處分的執行，難予准許；韓國瑜抗告意旨請求廢棄原裁定，為無理由，予以駁回。

　　據台媒報道指，韓國瑜不服中央選舉委員會於四月十七日宣罷免案成立，向台北高等行政法院聲請停止執行，但於五月二十二日裁定「聲請駁回」，韓再提告，最高行政法院昨日裁定「抗告駁回」。

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