朱克伯格撐不刪特帖文正確 民權領袖警告：立危險先例

社交網站facebook（fb）被指縱容總統特朗普發佈煽動暴力的訊息，引致部份員工不滿及發動虛擬罷工。創辦人兼行政總裁朱克伯格堅稱，不對特朗普的帖文採取行動是正確的做法。不過，一些民權組織的領袖警告，fb的容許將立下危險先例。



據fb發言人引述朱克伯格強調，不對特朗普所發佈的訊息作出挑戰、容許那些訊息繼續留在fb平台上，做法是正確的。他承認，這樣令許多同事感不安或生氣。但他指出，這卻沒違反fb有關禁止煽動暴力的政策和規例。一批民權組織的領袖周二發表聯合聲明，指朱克伯格錯了，表示感到失望，又對他不可理解的解釋感震驚，認為他立下了一個非常危險的先例，讓其他人也可以在fb平台上發表類似的傷害性言論。



