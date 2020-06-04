弗洛伊德遺孀攜女現身：「他永遠看不到孩子長大」

死於白人警員暴力執法的美國黑人弗洛伊德（George Floyd），遺下兩名女兒，他的遺孀和其中一名六歲女兒首次公開露面，講述了自己痛失家人的心情，並希望為弗洛伊德伸張正義。據報，弗洛伊德的遺孀蘿西·華盛頓（Roxie Washington）在發佈會上哀歎孩子將在沒有父親的陪伴下長大。蘿西她哭訴︰「吉安娜將沒有父親的陪伴，他永遠不會看到她長大、畢業，也永遠不會挽着她走過紅地氈（結婚）。」



弗洛伊德生前的摯友、前NBA球員斯蒂芬·傑克遜（Stephen Jackson）補充稱，弗洛伊德到明尼蘇達州的原因是為了能養家餬口，他質疑，為何在場的警員沒有被起訴。「我們需要正義，我們要求正義！」



