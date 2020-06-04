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紐約警向示威者下跪 力挺和平示威

2020-06-04 列印
　　美國示威浪潮間，在美國紐約曼克頓的華盛頓廣場公園內發生一宗紐約市警察局局長特倫斯·莫納漢（Terence Monahan）與抗議者握手並單膝下跪，以示力挺和平示威。據報，莫納漢表示，不能因個別警察的言行，而讓所有警察都受到譴責，這是不對的。而自己管理約四萬名的警察和文職人員都不是種族主義者，並且力挺和平示威。莫納漢更指，明尼阿波利斯市的警察肖萬對弗洛伊德的所做所為完全是一場暴行，全國八十萬執法人員正在為肇事警察的行為買單。

　　紐約警局工作三十五年的莫納漢強調：「我們非常關心少數族裔社區，每天都有警察在那裏工作。」

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