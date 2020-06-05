弗洛伊德兒子要求伸張正義

美國示威持續。周三喬治·弗洛伊德（George Floyd）的兒子喬治在律師陪同下現身案發現場，下跪悼亡父，並要求伸張正義。及後明尼蘇達州法院傳出涉嫌殺死弗洛伊德的前警員肖萬，被加控二級謀殺罪，在場的三名警員亦被控以協助及教唆他人謀殺的罪名。弗洛伊德家人的律師克倫普表示，感激當局採取這項重要行動。



弗洛伊德的兒子喬治·弗洛伊德在律師克倫普陪同下，到達父親死亡的案發現場，他們一同在場下跪悼念弗洛伊德。喬治指他的家人要伸張正義。他說：「我和家人一起在這裏。我們要求伸張正義。我父親不應該這樣被殺。我們要伸張正義。」



另一方面，案情有新進展。據明尼蘇達州法院的記錄，肖萬周三再被加控一項更嚴重的二級謀殺罪。在場另外三名警員，也被控以協助及教唆他人謀殺的罪名。弗洛伊德家人的律師克倫普隨後表示：「當局的決定，在公義的道路上向前跨進一大步。我們感激當局採取這項重要行動，讓弗洛伊德可以安息。」



