  • 2020年6月5日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： OxyAir Mask退休體育教師國歌法六四新冠肺炎

日報新聞 > 國際

日大學生十字弓射殺母親祖母

2020-06-05 列印
　　昨日日本兵庫縣寶塚市驚傳用打獵用十字弓箭槍殺人事件，共四名男女被射傷，並造成其中兩名女性死亡，均為疑兇親屬。日本警方逮捕了一名二十三歲的男大學生，以嫌疑殺人未遂方向調查。

　　據日媒報道，二十三歲男子野津英滉射傷親戚四人，包括三名女性、一名男性。並造成七十歲和四十歲女性死亡，七十歲死亡女性為嫌犯祖母、四十歲女性為其母。另外受傷兩人分別為四十歲男性、二十歲女性，兩人均送院治理，送院時仍有意識。

　　報道引述警方說法，昨天上午十時左右，警方接報指，兵庫縣寶塚市安倉西的一棟住宅處，有婦女報稱被孫兒用弓箭射殺。警方趕到現場後，將野津英滉逮捕，他當場承認罪行。有目擊者表示，看到被用擔架搬送的傷者，全身蓋着毛氈，唯一露出來的左手都是血。

　　

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd