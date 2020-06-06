弗洛伊德追悼會 全場默哀8分46秒

被警員跪頸壓死的黑人男子弗洛伊德，周四分別於美國明尼阿波利斯和紐約市舉行追悼儀式。著名黑人民權領袖夏普頓號召民眾繼續抗爭，改變整個司法制度。出席紐約市追悼會的紐約市長白思豪上台時，就被群眾喝倒采。明尼阿波利斯的追悼會，在市內的北中央大學校園內舉行。出席者一同肅立，默哀八分四十六秒。因為弗洛伊德被指是用膝蓋壓頸八分四十六秒致死。



六十五歲的夏普頓發言時讚揚弗洛伊德指：「喬治（弗洛伊德），你改變了世界。現在是處理警政的時代。美國，現在是處理刑事司法制度問責的時候。」他又號召民眾繼續抗爭，直至改變整個司法制度為止。弗洛伊德的弟弟特倫斯，則在紐約市出席另一場追悼會。他表示對抗議行動感到自豪，但不會為破壞行為驕傲。他說：「我的哥哥不是這樣的」。



白思豪被群眾喝倒采



不過，紐約市長白思豪上台時就被台下的群眾大喝倒采，更有人高叫口號，要求他辭職。近日白思豪處理示威手法受爭議，黑人示威者就指責他偏幫警察。



