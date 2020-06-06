被控協助及教唆謀殺 三警提堂

周四弗洛伊德被殺案有新進展，被控在場協助及教唆謀殺罪名的三名前警員明尼阿波利斯法院提堂。據報，法官批准各以一百萬美元（約七百八十萬港元）保釋，並接受進一步調查。報道指，三名被告萊恩（Thomas Lane J.）、亞歷山大‧金（Alexander Kueng）和陶杜（Tou Thao）均被控於上月二十五日在明尼阿利波利斯市內一條街道上，協助及教唆另一名警員肖萬謀殺弗洛伊德。



三人出庭時都身穿橙色囚衣，被分開輪流被押上法庭，並宣讀他們的控罪，每人的提堂程序只是五分鐘。據了解，在明尼達州現行的司法制機制下，任何案件進行初級偵訊時，被告人毋須答辯。



根據控方提交的文件指，當肖萬用膝蓋壓住倒在地上及已經無力反抗的弗洛伊德時，萊恩和亞歷山大‧金協助按住及制服弗洛伊德，而陶杜則站在一旁。即使弗洛伊德發出哀求及說自己無法呼吸，三人都沒有要求肖萬把他放開。



