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網紅騷亂中被捕

2020-06-06 列印
　　美國多日示威，不但傳來名人被捕的消息，亦發生一些警方及民眾不當行為。周四就傳出拍攝及發佈「出位」影片的美國網絡紅人傑克‧保羅（Jake Paul），周日在亞利桑那州的騷亂事件中被捕，他本人否認做過任何犯法行為。紐約州水牛城亦傳出兩名警員粗暴推開七十五歲老翁至其頭破血流事件，兩名涉事警員周四被停職。

　　據了解，周日亞利桑那州斯科茨代爾市購物商場內有人發起反警暴抗爭行動，部份示威者趁機搞事，在商場內肆意破壞和搶掠。據警方說，他們接到數百個舉報，證實傑克‧保羅當時也在商場內。二十三歲的傑克‧保羅否認有份參與搗亂和搶東西。

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