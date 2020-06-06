每年這一天，都會令我陷入沉思。三十一年前發生的事件，很明顯是中國發展的一大挫敗。事後回看，動盪早在一九八七年已經開始，到一九八九年才爆發而已。那幾年，以蘇聯為首的體制已危如累卵，西方的民主主義和市場經濟思想高唱入雲，影響着東歐，也影響了中國。 趙紫陽在一九八七年由總理升任總書記，想更快速推行全盤西化的經濟政策，在一九八八年就開始「闖物價關」，開放物價隨市場規律升跌，結果物價飛升，加上管得不嚴，旁枝衍生的就是嚴重貪腐的問題，最後終於在政治領域爆發。 三十一年過去，物換星移，現在看到的是完全不同的世局。特別是去年香港發生反修例事件和今年出現的新冠肺炎疫情，影響了中國和西方、特別...

2020-06-06