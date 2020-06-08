﻿西雅圖示威﻿﻿演變警民衝突﻿ 市民「開傘」擋閃光彈

弗洛伊德案引發的示威持續，美國各地示威已踏入第十二天，華盛頓、洛杉磯、紐約氣氛大致和平。不過，西雅圖的示威演變成警民衝突，警方出動閃光彈驅散。美國總統特朗普就在社交網站表示華盛頓示威者比預期少。有消息指他早前欲派一萬現役兵平亂，報道質疑他在示威中的應對手段似「中東獨裁者」。



華盛頓的示威，是近期的最大型抗議活動，民眾逼滿白宮外的整條馬路。據美媒報道，直至周六晚為止紐約和華盛頓特區的街道上仍然有大量的人群，而且情緒高漲。在洛杉磯宵禁也已解除，抗議活動仍然和平進行，三地的示威氣氛輕鬆。不過，同日西雅圖街頭抗議活動演變成警民衝突，警方動用閃光彈驅散人群，示威者開傘走避。西雅圖發聲明指，示威者向警方投擲爆炸物；示威者反指，警方所指的爆炸物只是蠟燭。



總統特朗普就繼續在社交網站發言，指在華盛頓示威的人比預期少，又讚國民警衞軍、特勤局和華盛頓警察一直以來做得好好。他又批評有美媒報道企圖激怒民眾。



特朗普被批似「中東獨裁者」



特朗普早前曾揚言引用《暴亂法》出兵鎮壓示威，當地傳媒報道，他上周一在白宮橢圓形辦公室開會時，曾要求在多個城市立即部署一萬名現役士兵鎮暴，但遭到司法部長巴爾、防長埃斯珀及參謀長聯席會議主席米利反對。有豐富中東報道經驗的CNN阿布扎比分部高級計劃編輯Sarah El Sirgany，就指特朗普在示威中的應對手段，似「中東獨裁者」。



至於弗洛伊德的靈柩，則運送到他的出生地、北卡羅來納州雷福德再舉行第二場悼念儀式。逾百民眾周六早上瞻仰弗洛伊德遺容。弗洛伊德的家屬上台發言時指，感謝美國人對弗洛伊德的死亡事件表示關注。



