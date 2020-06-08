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塗鴉藝術家Banksy 新作悼念已逝黑人

2020-06-08 列印
　　歐洲及亞洲多個城市都有民眾示威，聲援美國抗議警暴及響應反種族歧視。連英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）都在社交平台Instagram（Ig）發佈新作悼念已逝黑人（見圖）。在班克西這幅新作品中，下方有一小幅黑色、無輪廓的人像，四周擺滿花束蠟燭，而燭火已點燃後方牆上所掛着的一大面美國國旗。

　　他更發文比喻，種族主義有如公寓樓層水管管線破損，造成樓下淹水，這個瑕疵造成樓下住戶日子痛苦不堪，他指出：「有色人種遭白人制度所辜負。這是白人的問題，倘若白人不改進，必須有人上樓去踢門進人。」

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