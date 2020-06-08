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法官下令丹佛警方 禁用催淚及橡膠彈

2020-06-08 列印
　　美國因弗洛伊德案引起的示威期間，發生多宗因衝突引發的受傷事件。美國聯邦地區法院法官下令，丹佛警方在面對示威民眾時，不得使用催淚彈、橡膠子彈及其他「非致命性」的武器，例如閃光彈等。

　　報道指，有民眾上周四向丹佛聯邦地方法院提出訴訟，指控警方在民眾發起公眾抗議時，過度使用武力，聯邦法官審理後發出上述臨時禁制令。不過，有指丹佛大部份和平的抗議活動也傳出暴力行為。

　　直到周六晚仍有抗議者在日前七十五歲的男子被警方推倒在地的位置，聚集抗議。據早前報道指兩名肇事人員被停職及控第二級襲擊罪。事件更導致五十七名布法羅警察從部隊應急小組辭職。

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