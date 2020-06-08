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日琵琶湖遊艇翻沉 船上13人全部獲救

2020-06-08 列印
　　日本滋賀縣著名度假旅遊點琵琶湖有遊艇翻沉，警方和消防人員接報趕到場，正進行搜救，目前全部十三人都被救出，包括兩名兒童。據報有兩人受傷，現時已送院接受治療。日本媒體報道，事發在當地周日下午一時許，一艘載有十三人的遊艇，在琵琶湖西邊翻沉，警方和消防人員接報趕到場，正進行搜救。直至下午五時半左右的報道指出，船上的十三人均被救出，其中包括兒童。消防部門稱，其中兩人受傷，正在醫院接受治療。事故原因仍在調查。日本氣象台指出，當時在琵琶湖上會出現風速十米的略強風。

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