﻿特朗普下令﻿﻿國民警衞軍撤出華府﻿ 紐約費城芝加哥解除宵禁

弗洛伊德案造成的全美為反種族歧視及反警暴示威，大部份地區有緩和跡象。特朗普下令國民警衞軍撤出華府，紐約市亦提前解除宵禁令。案發地明尼阿波利斯市的市議會，決定啟動撤資及解散警隊程序。據CNN的統計數據顯示，與類似的發達國家相比，美警更常使用槍殺。



明市議會啟動解散警隊程序



據外電報道，經過十多天騷亂後，各地抗議情況已有緩和跡象，多個大城市，包括紐約、費城與芝加哥等，在周日都宣佈解除宵禁。其中紐約在新冠疫情持續緩和下，周一開始首階段復工，預料會有多達二十萬至四十萬人重返工作崗位。不過，西雅圖抗議仍然激烈，發生一宗男子開車闖入遊行人群並向人群開槍事件。受槍傷的示威者目前傷勢穩定，同時槍手已被警方逮捕。



美國總統特朗普在Twitter上宣佈，已經下令國民警衞隊開始從華盛頓特區撤出。他指「現在一切都在完美的控制之中。他們將回家，但如果有需要的話，可以很快回來。」相比特朗普對軍方和警方的讚賞，明尼阿波利斯市的市議會就決定啟動撤資及解散警隊程序。



根據CNN引述美國司法統計局進行的媒體審查，一五年六月至一六年三月內十個月間共有一千三百四十八與逮捕相關的潛在死亡事件。獲邀參加這次G7的澳洲，同年度全年都只有二十一宗相關死亡事件。明尼阿波利斯市市議會表態支持以撤銷警隊撥款方式來解散警隊，將致力推動把警隊撥款改用於發展以社區為本的公共安全計劃。國會亦有消息指希望推動立法，倡議禁止警員扼頸，就警員過度武力行為建立全國數據庫，以及廢除保障警員免因執勤遭民事追究的「有限度免責」措施等改革方案。



