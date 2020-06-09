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刊登支持派兵平亂文章 《紐時》評論版主編辭職

2020-06-09 列印
　　美國《紐約時報》評論版上周三刊登共和黨參議員科頓（Tom Cotton）的投書，文籲出動軍隊對付全國示威者，惹眾怒亦致該報員工一度罷工抗議。最終評論版主編貝內特（James Bennet，見圖）周日辭職。科頓的文章標題為「出動軍隊」（Send In the Troops），呼籲呼籲華府「發動壓倒性的武力來驅散、拘捕，最終阻嚇暴徒」。文章引爆外界眾怒，連《紐時》內部都有約八百名員工連署抗議刊出文章，部份更在上周四罷工抗議。許多員工推文指這篇文章會「置紐時非裔員工於險境」。

　　評論版的貝內特及《紐時》出版人蘇茲貝格（A.G. Sulzberger）起初還為刊登這篇投書辯護，不過，後來改口指文中有內容欠事實根據，並不符合《紐時》標準，承認不應刊登。

　　據悉，除了貝內特外，評論版副主編吉姆‧陶（Jim Dao）也會調職。

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