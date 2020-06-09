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沙特阿美提高油價 紐約期油重回40美元

2020-06-09 列印
　　早前因應各地受疫情影響停工停產，石油輸出國組織和俄羅斯一致決定延長減產協議。亞洲的股市時段，油價更創三個月來的高位，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美提高出口的原油報價，紐約期油總算重回四十美元。

　　據報，油組同意將目前的減產協議延長至下月底，即維持每日減產九百七十萬桶的指標至下月。

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