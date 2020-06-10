沙文出庭 保釋金969萬元

被控謀殺美國黑人弗洛伊德的前警員沙文，昨日出庭應訊。法庭表示，因沙文很大機會潛逃，將保釋金額提高至一百二十五萬美元（約九百六十九萬港元）。



四十四歲的沙文昨日透過視像方式出庭，他上月被拍到在制服弗洛伊德時，將膝頭跪在他的頸上近九分鐘，懷疑因此導致其窒息致死。沙文早前被控一項二級謀殺及一項三級誤殺罪，明尼蘇達檢察部門表示，如被告獲准保釋，很大機會潛逃，因此法庭將保釋金額提高二十五萬，至一百二十五萬美元，或以一百萬美元有條件保釋，包括未來不可在執法部門任職及接觸死者家屬，辯方並無反對。



事件中另外三名涉事前警員被控協助、教唆二級謀殺罪及二級過失殺人罪名，他們目前仍被扣押，獲准以七十五萬美元（約五百八十五萬港元）保釋。



