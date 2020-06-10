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民調顯示拜登支持度 領先特朗普14個百分點

2020-06-10 列印
　　競逐連任的美國總統特朗普因應新冠肺炎疫情，自三月之後沒再舉行競選集會。據最新民調顯示，日前獲得足夠黨代表票、正式代表民主黨參選的前副總統拜登，支持度領先特朗普四至十四個百分點。

　　美國大選將於十一月舉行，特朗普目前在多項全國和搖擺州的民調中，支持率都落後拜登。同時，CNN於本月二日至五日，在全國隨機抽樣訪問一千二百五十九人，結果顯示，拜登獲五成五已登記選民支持入主白宮，支持率是歷來最高。據悉，特朗普將於未來兩周恢復競選造勢活動，但暫未知悉其疫情後首個競選集會在何時何地舉行。

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