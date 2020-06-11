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藝術家Banksy倡建抗議活動雕像

2020-06-11 列印
■工人運送在倫敦東部西印度碼頭被拆除的奴隸主羅伯特·米利根的雕像。 美聯社
■班克斯解釋插圖：將科爾斯頓放回底座上，再加上抗議者雕像將其拉下。網上圖片
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　　全球多地繼續有聲援美國反警暴及反種族歧視的示威，英國倫敦當局周二又拆除一個十八世紀奴隸貿易商人的羅伯特．米利根（Robert Milligan）雕像。神秘藝術家班克西亦建議，早前拉倒了的科爾斯頓（Edward Colston）雕像後，應豎立紀念抗議活動的雕像組，建議獲網民狂讚。

　　據悉，來自布里斯托爾的街頭藝人班克西（Banksy），就在IG發佈一個布里斯托爾中部空基座的另類建議，豎立紀念抗議活動的雕像組。按解釋的插圖：將科爾斯頓放回底座上，再加上抗議者雕像將其拉下。這既適合那些想念科爾斯頓雕像的人，也適合那些誰沒有想念的人。該建議在發佈二十小時內獲逾一百五十萬人狂讚。

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