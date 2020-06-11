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是否出兵平亂嚴重分歧 特朗普曾欲炒國防部長

2020-06-11 列印
　　美國的示威浪潮，暴露了總統特朗普和國防部長埃斯珀對上周是否出動軍隊平亂一事，觀念上有嚴重分歧。據報當日衝突後，特朗普已想立即將他革職，而埃斯珀本人亦準備辭職信離開，但兩人都被自己的幕僚勸阻。

　　特朗普除了處理示威手法「另類」，他亦就早前被水牛城警方推倒的七十五歲老伯身份，在推特上發表「另類」意見，他在沒提出證據的情況下，指遭警暴的老翁是反法西斯運動成員，又質疑對方根本沒有傷得那麼嚴重。

　　但反警暴示威亦有好的影響，據CNN報道，美國至少有十一個城市和市政開始禁止使用扼頸手法維持治安。

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