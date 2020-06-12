含邦聯色彩軍事基地 特朗普拒改名

在反抗警暴和反種族主義示威浪潮中備受壓力的美國總統特朗普，周三表明不會接受把現時以十九世紀內戰時期邦聯軍事領袖命名的軍事基地改名的建議，聲稱甚至連考慮也不會。



特朗普周三在社交平台發佈訊息：「美國在這些基地訓練及部署我們的英雄，在兩次世界大戰中贏得勝利。因此，任何政府都不應考慮更改這些宏偉和著名的軍事設施的名稱。」特朗普說，這些軍事基地是「偉大的美國遺產」的一部份。



據報，那些基地所在的州份，在二〇一六年大選中支持特朗普，協助他取勝及入主白宮。在十一月的大選，特朗普也極需要這些州份支持，爭取連任。



白宮女發言人麥恩娜莉就反問如何為昔日白人欺壓黑人的象徵劃線：「華盛頓和傑佛遜是否也應從歷史抹走？」



