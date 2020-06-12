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北韓警告美國 勿介入兩韓事務

2020-06-12 列印
　　日前宣佈切斷南、北韓一切通訊聯絡渠道的北韓，繼續擺出強硬姿態，周四早上更向美國發出警告，指美國無資格評論兩韓事務，又聲稱如果美國想今年十一月的大選順利舉行的話，便要閉嘴。而美國駐南韓首爾亞洲政策研究所的研究員詹姆斯‧金說，無法判斷聲明內容想表達甚麼意思。南韓方面就宣佈對兩個進行此類宣傳活動的組織採取法律行動。

　　美國國務院日前對北韓切斷溝通渠道的舉動，表示失望。而北韓官媒朝中社引述外交部北美事務局局長權正根發表聲明稱，「美國應該閉嘴，應管好自己的事」又指除非它想「經歷一些可怕的事」。這不但符合美國的利益，還有利於即將舉行的總統大選取得成功。朝方表示已受夠了美國的兩面手法。當朝鮮半島關係出現進展跡象時，它就急著出面制止；當兩韓關係似乎惡化時，它就出來搗亂。南韓就表示，未來將嚴格控管對北韓空飄、傳送任何物品與文宣等行為。

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