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逾六萬綠蠵龜產卵 大堡礁壯觀畫面曝光

2020-06-12 列印
　　澳洲昆士蘭省環境科學廳（DES）的研究團隊昨日公佈了使用無人機航拍到成千上萬隻綠蠵龜準備登上大堡礁附近的雷恩島（Raine Island）產卵，場面相當壯觀。據網上影片可見，全球上最大的綠蠵龜群出現在雷恩島海域，湛藍、清澈的海水中擠滿了密密麻麻的綠蠵龜，正準備要上岸產卵。估計該這段空拍影片中，竟有多達六萬四千隻綠蠵龜，比傳統方法計算的數量高了一點七三倍，讓DES團隊相當震驚，不過受到種種外在環境因素影響，孵化的狀況並不如預期。

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