被下架、改名運動火速擴展 ﻿各地偉人雕像﻿﻿被清算？﻿

喬治·弗洛伊德（George Floyd）之死引發的反警暴及種族主義示威，導致近日全球多地涉及奴隸販子、帝國主義者、征服者和探險家的「偉人」雕像，都被下架，而多地的地名亦因「種族主義」問題而被提出要改名。連英國的邱吉爾早前都被指「種族主義者」，英國首相約翰遜對此形容，是「荒謬和可恥的」。據美國保守派雜誌《國家評論》指，這次革命中以恐嚇、公開譴責和破壞經濟活動，以決定甚麼理念與文字是可出現於公眾前。



CNN報道指，羅利市中心的抗議者周四在北卡羅來納州國會大廈的一座紀念碑上放置了一塊新牌匾。銘文的一部份寫着：「我們認識到問題並已付諸實施去變更。」據抗議者表示，他們更認為這是更新和改變運動意義的非暴力方式。



據美聯社報道更指，「被下架」及改名運動已火速擴展到全球的奴隸販子、帝國主義者、征服者和探險家的雕像，包括克里斯托弗‧哥倫布、塞西爾‧羅德斯和比利時國王利奧波德二世都被破壞或「被下架」。而美國多地的地名亦因「種族主義」問題而被提出要改名。



評論：「說錯話是暴力，不說話也是暴力」



牛津大學副校長路易絲‧理查森（Louise Richardson）對此持反對態度。她說：「我們需要面對過去。」又指，掩蓋歷史不是開悟的途徑。



此外，BBC報道引述英國首相約翰遜表示，溫斯頓‧邱吉爾的雕像因可能遭到破壞而不能展示，是「荒謬和可恥的」。日前有示威者指邱吉爾是「種族主義者」，更威脅要破壞雕像。據保守派雜誌《國家評論》的文章〈歡迎來到美國文革〉指，現時美國出現「說錯話是暴力，不說話也是暴力，不按照進步主義者們的意願說話還是暴力」的情況，又日前因紐時刊登「籲動用軍隊的投書」惹眾怒令社論版編輯辭職為例，指出於自由而健全的國家中，任何議題都是可批評及辯論的，更指「這稱之為真正的自由主義」。



