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微軟人臉識別軟件 暫禁美國警隊使用

2020-06-13 列印
　　繼亞馬遜和IBM後，美國微軟集團也決定，不會出售人臉識別軟件和技術給警隊使用，成為第三家實施這項新政策的科網公司。

　　微軟集團總裁史密夫周四出席《華盛頓郵報》一項視像活動時，公佈這項決定，並要求國會立法，加強規管人臉識別軟件和技術。他表示：「在制訂及頒佈以人權為基礎的監管法律之前，我們不會出售人臉識別軟件和技術給美國各個警察部門。」

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