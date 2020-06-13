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西雅圖自治區僵局持續 特朗普威脅會「介入」

2020-06-13 列印
　　美國總統特朗普周四發佈將建議警察部門採用國家標準來使用武力。同日他與軍方高層之間的矛盾加劇。參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周四為早前陪同特朗普從白宮至教堂門外拍照一事，認錯並公開道歉。西雅圖的自治區僵局持續，特朗普威脅會「介入」，而市長警告特朗普不要「入侵」西雅圖，又指「聆聽社區的聲音不是軟弱，而是力量。」

　　特朗普建議警察部門採用國家標準來使用武力，及對警察進行更好的培訓，一再表示支持警察，將數百萬美國人列為種族主義者不會取得進展。

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