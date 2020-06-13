西雅圖自治區僵局持續 特朗普威脅會「介入」

台灣高雄市民罷免了市長韓國瑜，這天是這個光頭市長最後一天上班，他的擁躉給他開了個「道別演唱會」。在電視新聞中一時沒聽清楚，「道別演唱會」聽成了「悼念演唱會」，嚇一跳，以為韓光頭死了。 韓國瑜之令人討厭，是他的惡俗之氣。一個只會高呼「發財發財發大財」的政客，竟然可以招攬選票，得到大量擁躉支持，將他送上市長之位，這也說明一個地方的品味。試想，如果在香港搞選舉，一個政客只會大叫「發財，發大財！」他是一定上不了台面的，由此可見兩地之分別。好在高雄人也醒了，發現這個傢伙原來還有許多壞處，這才同心協力把他趕下了台。但把韓光頭趕下台的理由中，並不包括「惡俗」。 我之所以這麼說，是近期有一...

2020-06-13