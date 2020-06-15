金與正警告：是時候與南韓一刀兩斷

朝鮮半島的緊張局勢升溫之際，南韓政府統一部周日早上發表聲明，呼籲北韓遵守及履行雙方過往所簽署的各項協議。北韓早前宣佈切斷雙方一切溝通渠道。早一天，北韓領袖金正恩的胞妹、執政勞動黨中央委員會第一副部長金與正發出新警告，指現在到了與南韓一刀兩斷的時刻，下一步就是軍事行動，令人擔心兩韓關係會進一步惡化。



南韓統一部在聲明中指出：「南韓和北韓都應該嘗試遵守兩韓所達成的所有協議。」南韓方又表示：「政府會嚴肅注視目前的局勢。」



上周六朝中社的報道指，朝鮮勞動黨第一副部長金與正表示，似乎已到了與韓方一刀兩斷的時候，金與正更表示，會將下一階段對敵行動交給朝方的總參謀部，相信軍方會平息人民的憤怒。她又指，未來毫無用處的朝韓聯辦將消失無影。



