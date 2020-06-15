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新型列車「N700S」 將投入東海道新幹線

2020-06-15 列印
　　新型列車「N700S」將於本年七月一日在日本的東海道新幹線中投入服務。據日媒報道指，這次新車是通過改良座位的躺椅調節功能，及減輕搖晃的裝置，令乘客感受「更高級別的舒適度」；亦是近十三年來全面改換車型，又增設車廂內的監控以強化安全。據報，車內更配備即使停電也能自力行駛的鋰離子電池。計劃將於本年度內投放十二架，而至二○二二年就增至四十架。預期將在山陽新幹線上行駛，成為日本列島鐵路的大動脈運輸的一環。

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