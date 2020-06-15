新型列車「N700S」 將投入東海道新幹線

別稱藍鰭吞拿的黑鮪魚，是屏東東港的海產明星，每年4月底開始，這個南台灣第一大漁港便會進入捕魚季節，漁民捕獲的太平洋黑鮪，數量冠絕全台，昔日當地主要會把鮪魚外銷日本，可是隨着屏東縣政府自千禧年起每年主辦黑鮪魚文化觀光季，大家在屏東也可領略這股「黑色魅力」。 在黑鮪魚文化觀光季檔期，屏東許多餐廳都會供應特色的魚鮮盛宴，但要數最具風味的嚐鮮熱點，便得數又稱華僑市場的東港魚市場。這裏除有海產卸貨區，讓人一睹巨大黑鮪魚等海產的真身，室內部份更設有魚販攤檔，售賣漁民當天捕來的龍蝦、生蠔、貝類等海產，種類繁多，至於看得食指大動的，更可在購入後交給市場內的餐廳代為烹調。 吃盡東港三寶 到訪...

2020-06-15