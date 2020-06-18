受害黑人家屬拒總統接見 特朗普推警隊改革政界不收貨

美國總統特朗普周二簽署一道行政命令，推數項警隊改革，但他仍然為美警應對示威的手法辯護，又明確拒絕削減警隊經費及解散警隊的要求，又種族主義隻字不提。多位政界要人及機構批評特朗普所做的，根本解決不了系統性種族主義的問題；受害黑人家屬亦「不賣帳」，引發全美反警暴示威明利亞波利斯的弗洛伊德家的律師就指，他們（家屬）只想伸張正義而非「談論政治」。



據外媒報道指，特朗普剛簽署的行政命令中表示，聯邦政府會撥款改善警察部門的執法，包括建立一個有關投訴警務人員濫用武力的聯邦數據庫，鼓勵警察部門派社工與警員一同執行任務，處理一些非暴力案件。白宮強調，推行這些改革，是要加強警隊和社區的關係。



特朗普再次譴責暴徒搶掠及無政府主義者的破壞行為，繼續為警隊的處理手法辯護：「沒有警隊，便會產生混亂。」



被批「用膠布治子彈傷」



美聯社報道引述政界意見，參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）表示：「一個適度的行政命令，不足以彌補他數十年來的煽動性言論，以及他最近旨在挫敗我們前幾年取得的進展的政策。」美國國際特赦組織的克里斯蒂娜·羅斯（Kristina Roth）更批評該命令，「相當於用膠布治子彈傷。」據美國有線電視新聞網（CNN）的報道指，弗洛伊德一家的律師本傑明·克魯姆（Benjamin Crump）解釋弗洛伊德的兄弟菲洛尼絲·弗洛伊德（Phononise Floyd）為何不與特朗普會面的原因是，他們不想「談論政治」，又補充：「他們只是想為家人伸張正義。」另外，去年在交通停車站中被警察射中三槍的十七歲黑人少女羅斯（Antwon Rose II）之母親米歇爾·肯尼（Michelle Kenney），都沒有參與會議。她指：「我只是不願意與一個我認為無法改變的人坐下來（談話）。」



出席了與總統私下會面的艾哈邁德·阿伯里（Ahmaud Arbery）母親萬達·庫珀（Wanda Cooper）就指，特朗普的行政命令還遠遠不夠。又表示：「我認為該命令無法解決涉及艾哈邁德的任何事情。」



