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亞特蘭大警擊斃黑人案 警察工會：開槍合理

2020-06-18 列印
■亞特蘭大雷莎·布魯克斯槍擊案有新進展。美聯社
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　　亞特蘭大雷莎·布魯克斯（Rayshard Brooks）槍擊案又有新進展，警察工會主席指，根據佐治亞洲​​法律，警察開槍射擊雷莎德·布魯克斯是合理的。代表布魯克斯家屬的律師就指，大量與前警員羅爾夫有「負面互動」的人來電「舉報」他的「黑材料」，目前已將重要的證據移交給了當局。而美國前總統吉米·卡特的慈善機構就敦促，布魯克斯之死雖痛苦，但是必要的反思。

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