六eBay前員工寄曱甴報復 被刑事起訴

美國波士頓的聯邦檢察官周一表示，已對電商平台eBay的六名前員工提刑事訴訟，指控他們網絡跟蹤，並威脅馬薩諸塞州一對夫婦，只因為他們在網上發表被視為批評eBay的文章。據檢方稱，eBay前員工的騷擾包括向這對夫婦發送「令人不安的」物品，其中包括一隻血淋淋的豬面具、一盒活蟑螂、一個葬禮花圈，以及一本關於如何在配偶去世後生存下去的書籍。



美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（AndrewLelling）在聲明中表示，六人被控共謀犯下網絡跟蹤、共謀干擾證人等罪名。每宗罪名最長可判五年徒刑。eBay在聲明中表示，公司經過內部調查，已經在去年九月解聘這六人。eBay又指，對受事件影響人士，表示歉意，對他們所受的影響深感遺憾。



