美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（AndrewLelling）在聲明中表示，六人被控共謀犯下網絡跟蹤、共謀干擾證人等罪名。每宗罪名最長可判五年徒刑。eBay在聲明中表示，公司經過內部調查，已經在去年九月解聘這六人。eBay又指，對受事件影響人士，表示歉意，對他們所受的影響深感遺憾。
六eBay前員工寄曱甴報復 被刑事起訴
美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（AndrewLelling）在聲明中表示，六人被控共謀犯下網絡跟蹤、共謀干擾證人等罪名。每宗罪名最長可判五年徒刑。eBay在聲明中表示，公司經過內部調查，已經在去年九月解聘這六人。eBay又指，對受事件影響人士，表示歉意，對他們所受的影響深感遺憾。
滙控全球大裁員 削3.5萬職凍結招聘
受盈利下滑打擊，滙豐控股將恢復早前擱置的大規模裁員計劃，預料中期內要裁減約三點五萬個職位，佔全球員工約一成半，並凍結所有外部的招聘。滙控香港發言人證實有關消息，但沒透露香港將要裁減多少職位，只強調香港...
2020-06-18
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韓粉「罷鳳」連署書逾二萬份 高雄市長補選陳其邁辭職參選
高雄市長補選將於八月舉行，台灣行政院副院長陳其邁昨日宣佈辭職參與補選。台媒引述行政院發言人丁怡銘指，行政院長蘇貞昌已批准陳其邁的請辭，並於星期五生效。即陳其邁本天仍會參與行會。而因罷韓而令韓粉「報復性...
2020-06-18
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受害黑人家屬拒總統接見 特朗普推警隊改革政界不收貨
美國總統特朗普周二簽署一道行政命令，推數項警隊改革，但他仍然為美警應對示威的手法辯護，又明確拒絕削減警隊經費及解散警隊的要求，又種族主義隻字不提。多位政界要人及機構批評特朗普所做的，根本解決不了系統性...
2020-06-18
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域營業董事錢永就表示，長沙灣碧海藍天2座低層B室，面積494方呎，兩房間隔，獲用家承接，以870萬成交，呎價17611元。原業主於11年4月斥資4...
2020-06-18
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經濟前景堪虞 重啟裁員大計 滙控全球料炒3.5萬人
早前因應新冠肺炎疫情擴散全球而暫停炒人的滙豐控股（005）將重啟裁員計劃。滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）昨向全球員工發出電郵表示，集團首季盈利下跌，經濟預測顯示未來充滿挑戰，故現時更必須進...
2020-06-18
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「施丹輪換法」啟動 捕蝠生力軍
皇家馬德里今晚西甲復賽續主場對華倫西亞，教練施丹勢大幅度輪換正選陣容，造就「新援」馬高阿辛斯奧登場。這名廿四歲鋒將原本左膝重傷收咧，但新冠肺炎疫情令球季延期得以復出，而且操練表現勇猛，今仗勢代替夏薩特作本季處子戰，維持左路強勁攻力，主勝放心捧。 （Now4K 611、631台周五凌晨4:00直播） 西甲復賽即一周雙賽至季尾，銀河艦隊周日地頭3:1輕取伊巴後，今晚再在B隊主場迪史堤芬奴球場出戰華倫。根據施丹過往於密集賽程的做法，今仗大有機會安排上仗後備球員擔正，故上仗長坐冷板櫈的馬高阿辛斯奧料獲正選機會。 這名廿四歲鋒將可說是皇馬「新援」，皆因他在季前熱身賽對阿仙奴不...
2020-06-18
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窩心父親節餐
扒宴華膳 各具風味 父親節快將來臨，當然要挑選一頓富特色的大餐，同爸爸慶祝。位於尖沙嘴喜來登酒店的Morton's The Steakhouse，特別於6月21日（日）午市推出三道菜的Steak & Seafood牛扒海鮮套餐，每人只需$498，便可一次過享用牛扒和經典海鮮菜式。頭盤選擇豐富，包括特級珍寶蝦咯嗲、龍蝦湯和凱撒沙律，令人胃口大開。主菜有肉嫰多汁的六安士免翁牛柳，可配搭珍寶蟹餅、深海龍蝦尾或鮮甜的焗煙肉帶子，加上芝士松露炸薯條或忌廉菠菜的自選招牌配菜，滋味無窮。最後是精緻甜品，客人可選法式焦糖燉蛋或莫爾頓經典焗暖心朱古力餅，香甜美味，必定捧腹而...
2020-06-18
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34吋半D Cup上圍加44吋長腿 劉穎鏇扮護士姣o氹副導演
TVB姐仔人才短缺，所以擁有34吋半加D Cup上圍及靚樣的劉穎鏇（Tiffany）被力捧，角色愈嚟愈有發揮。日前於新劇《超能使者》中上演一場制服誘惑姣o氹副導演嘅戲，身穿超短護士制服的劉穎鏇，輕鬆晒...
2020-06-18
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社論——借助私院 縮公院人龍
反修例事件之後又來了疫情，內地人訪港數字大減，除了旅遊業、零售和相關行業蒙受損失，連私家醫院亦失去一大批跨境求診病人。同一時間，公營醫院的服務繼續供不應求，前線醫護有做不完的工作，疲於奔命，而病人的排期日子動輒長達一兩年。本港醫療服務出現了怪現象，就是公營醫院「忙死」，私人醫院「十分清閒」，政府應居中調節，緩解病人在公院大排長龍之苦。 食衞局局長陳肇始昨天向立法會議員指出，上年度醫管局缺少二百六十名醫生，同期流失率達百分之五點四，即有約三百二十多名全職醫生離職。政府沒有公佈流失醫生的去向，料絕大部份不是開設診所，就是被私院挖角，這個情況對公院病人極為不利，因為醫生人手短缺，...
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馬場浮世繪——兩馬場今明繼續開放
沙田及跑馬地馬場由剛過去的周一重新開放，開放期會至明日告終。這是暫時重開馬場，馬會主要目的是方便馬迷兌換現金券或中獎彩票，以及處理投注戶口事宜，並提供皇家雅士谷越洋轉播賽事的投注服務及派發相關馬匹往績特刊。而為方便馬迷往返沙田馬場，馬會更特別提供了接駁巴士服務，今明兩天繼續。接駁巴士於今明兩天，都會由上午十時起從下列地區來往沙田馬場，包括沙田担杆莆街近好運中心、荃灣西樓角路近綠楊坊，以及觀塘裕民坊近的士站。前往沙田馬場的尾班車會於下午六時正開出，離開沙田馬場的尾班車則會在下午六時四十五分開出。乘客須在登車前接受體溫檢查及戴上外科口罩，而車內會實施特別措施以確保適當的社交距離...
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