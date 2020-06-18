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埃菲爾鐵塔下周重開 限制遊人做足防疫措施

2020-06-18 列印
　　受到新冠肺炎疫情影響而於三月關閉的巴黎著名景點埃菲爾鐵塔，定於下周（二十五日）重開，工作人員現正忙於作出準備。這是自從上世紀第二次世界大戰以來，埃菲爾鐵塔關閉最長的一段時間。

　　重新開放後初期，埃菲爾鐵塔只會有限度招待遊人入內及登塔，每天人數都會受到限制。前往塔頂的升降機仍然暫停運作，在最初階段只會開放一樓和二樓讓遊人參觀。當局希望到今年八月，一切回復正常。埃菲爾鐵塔衞生顧問米拉萊斯表示，在這段期間，鐵塔範圍內會做足防疫措施。每天由開門到關門，清潔隊伍每隔兩小時便會進行一次消毒。當局籲遊人預先在網上購票及預約。

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