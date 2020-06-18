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希爾頓酒店裁2100人　員工無薪假延長90天

2020-06-18 列印
■希爾頓酒店宣佈，裁員二千一百人。 美聯社
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　　新冠肺炎重創航空和旅遊業，全球著名的希爾頓酒店（Hilton Hotels）宣佈，裁減二千一百名員工，佔總全部員工二成二。CNN報道指，希爾頓早在三月底就宣佈初步的無薪假和高層減薪計劃。這次除了裁減員工，更將許多員工的無薪假延長九十天。

　　據美國飯店業協會（American Hotel and Lodging Association）說法，美國飯店空房率近六成，估計損失超過三百億美元收入。希爾頓執行長納塞塔（Christopher Nassetta）形容，做出這項決定讓他「心力交瘁」。他又指，「在希爾頓一百○一年歷史中，從未遭遇讓旅行幾乎停擺的全球危機」。

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